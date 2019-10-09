Станислав Черчесов: «В нашей группе все еще впереди»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне отборочного матча Евро-2020 с командой Шотландии оценил турнирное положение.

— В нашей группе все впереди, потому что нам предстоит еще четыре игры, — сказал Черчесов. — Понятно, есть турнирная таблица, которую мы сами для себя сделали. Что касается шотландцев, мы готовимся к хорошему ответственному матчу. Хотелось бы говорить про свою команду.

— Почему решили проводить предыгровую тренировку в Новогорске?

— Вы правильно подметили. Различие — то, что до «Лужников» ехать далеко, поэтому решили провести предыгровую здесь. Тем более, с «Лужниками» мы знакомы, знакомиться нам не надо. Согласитесь, два часа в дороге поломает любые планы. (Александр Рогулев)

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