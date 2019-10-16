Станислав Черчесов: «В футбол по блату не играют»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Россия 1» отметил, что все игроки находятся в равных условиях, в том числе и иностранцы, получившие российское гражданство.

— Ряд пацанов взяли российское гражданство, чтобы иметь возможность играть за сборную, а вы им говорите, что паспорт — хорошо, но нужно еще играть.

— Мы их не просили. Мы никого не просили. Когда просишь, то автоматически становишься должен. Зачем? У нас есть свои футболисты, которые себя проявляют. Кто-то женился на россиянке, кто-то живет 10 лет в России. Если юридически можешь играть за сборную, мы принимаем решение. Есть задачи, которые надо решать. В футбол по блату не играют.