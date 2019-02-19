Станислав Черчесов: "В "Фенербахче" сменилось 4-5 тренеров. Это может создавать проблемы Нойштедтеру"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что защитнику "Фенербахче" Роману Нойштедтеру будет лучше остаться в Турции. По его словам, там он еще сможет вернуть себе регулярную игровую практику.

– Контракт Нойштедтера с "Фенербахче" истекает, и он уже думает о том, где продолжит карьеру, – цитирует Milliyet Черчесова. – Мы хотим, чтобы он играл в сильной лиге, в сильной команде. Но каждый футболист сам должен решать, куда идти. Все хотят иметь игровую практику. Он родился в Германии, там один тип футбола. В Турции футбол более эмоциональный. Так что теперь у него есть проблемы. Но он в "Фенербахче", а это отличная команда. Если он будет там играть, это здорово для него и сборной. В последние годы клуб сменил 4-5 тренеров, а это тоже может беспокоить футболиста.