Станислав Черчесов: «Тревожно было вам. А у нас есть работа»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем с Казахстаном рассказал о состоянии команды.

— Весной перед Казахстаном была тревожная обстановка — ведь тогда соперник обыграл Шотландию крупно. Что поменялось для вас с тех пор?

— Тревожно было, наверное, вам. А у нас работа, которую мы ведем, не меняется. Сейчас Казахстан тоже качественно сыграл с Кипром и взял свои очки. Ничего не меняется в плане подготовки. Есть турнирная стратегия. Есть игра, к которой надо готовиться. Это матч отборочного цикла.

— Есть ли цифры по скоростной работе в матче с Шотландией? Убедили ли они вас? И какую работу проводите, чтобы и с Казахстаном держать высокий темп? Не наелась ли команда?

— Цифры получили. Они сопоставимы с матчами против Бельгии и Казахстана, но не сопоставимы с тем, что показывали на чемпионате мира. Тогда была месячная подготовка. Сейчас немного иначе все. Задача у нас простая. Второй матч хотим провести на высоком уровне — чтобы команда была свежая и бегущая. Над этим и работаем. (Дмитрий Зеленов)