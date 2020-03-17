Станислав Черчесов: «Тренерский штаб сборной России не уходит на каникулы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с отменой матчей из-за пандемии коронавирус. Был приостановлен чемпонат России, а товарищеские матчи с командами Швеции и Молдавии отменены. Также Евро-2020 перенесен УЕФА на 2021 год.

— Сегодня по итогам видеоконференции с футбольными федерациями УЕФА перенес ближайший Чемпионат Европы на лето 2021 года, — цитирует Чересова пресс-служба РФС. — Со своей стороны мы прекрасно понимаем и поддерживаем это решение, потому что нет ничего важнее здоровья и жизни людей. Потрясения, затронувшие мировую футбольную семью, очень серьезны. Жаль, что сборная России не сможет собираться в течение столь длительного периода, ведь в последний раз мы играли в ноябре в Сан-Марино, а матчи со Швецией и Молдавией в марте не состоятся. Но, повторяю, это обусловлено объективными причинами, с которыми обязательно нужно считаться. Тренерский штаб сборной России не уходит на каникулы, после возобновления матчей РПЛ и других чемпионатов мы продолжим внимательно наблюдать за кандидатами в национальную команду. Уже в самое ближайшее время начнем планировать подготовку к Евро-2021. Надеюсь, что перерыв в футбольном сезоне будет не очень долгим, и болельщики в скором времени вернутся на трибуны стадионов. А пока от лица тренерского, административного штаба сборной России и футболистов желаю всем гражданам нашей страны и других государств быть внимательными друг к другу. Берегите свое здоровье в нынешней непростой жизненной ситуации и до встречи!

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список