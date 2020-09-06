Станислав Черчесов: «Тренер не должен ругать или сердиться во время игры»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, сердился ли он на команду за два пропущенных мяча в матче Лиги наций с командой Венгрии (3:2).

— При счете 3:0 казалось, что сборная России победит. Казалось, что и игроки поверили в это. Насколько вы сердились на них?

— Мы готовились к игре и хотели выиграть с первых минут. Когда счет стал 3:0, у нас ничего не изменилось. Другое дело, что на таком уровне нельзя позволять себе расслабляться. Мы это сделали, поплатились двумя голами. Потом замены сделали, инициативу больше не отдали и выиграли. По большому счету, тренер не должен ругать или сердиться во время игры. Он должен руководить командой. Мы это делали, а то, что случилось, мы в спокойной обстановке посмотрим, разберем ошибки и проанализируем. Я поздравил команду с сегодняшней победой и вообще с хорошим сбором. Шесть очков мы взяли, поэтому двигаемся дальше, — сказал Черчесов после матча.

В составе сборной России забивали Антон Миранчук, Магомед Оздоев и Мариу Фернандес.