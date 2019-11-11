Станислав Черчесов: «Теперь дети кричат, что они Головин, Акинфеев или Дзюба»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что для него очень важно, что результат и игра команды влияли на желание детей заниматься футболом.

— Мы знаем, что после чемпионата мира очень много детей пошло в футбольные секции, — приводит слова Черчесова официальный сайт УЕФА. — Раньше, когда дети играли во дворе, они кричали, что они Роналду, Месси или Неймар. Теперь они кричат, что они Головин, Акинфеев или Дзюба. Это самое главное для нас и для меня в частности.

Даже чисто математически из миллиона ты отберешь больше игроков, чем из ста тысяч. Если хочешь играть в футбол, если тебе не надо никуда для этого ехать, если ты играешь у себя в школе, то это же хорошо. Глядишь, кому-то понравится, и у нас будет больше возможностей давать людям шанс, чтобы те себя проявили. Тогда можно уже и селекцию проводить.

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