Станислав Черчесов: «Спасибо актерам, которые выполняют свои роли на поле»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает главными лицами в национальной команде футболистов, которых сравнил с актерами.

— Мы не под фонограмму играем, где можно один раз воспроизвести и потом это все показывать, — сказал Черчесов в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «России 24». — У нас каждая играя является премьерой, никогда не знаешь, что будет. Есть правильное напряжение, которое позволяет футболистам максимально себя проявлять. Ну и спасибо не мне, а актерам, которые это все выполняют на поле. Как бы ты себя главным не рисовал, но главные актеры на поле.

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