Станислав Черчесов: «Состав сборной объявим после видеоконференции УЕФА»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с вызовов футболистов на контрольные встречи со Швецией (28 марта, Стокгольм) и Молдавией (31 марта, Кишинев) в условиях пандемии коронавируса.

— Исходя из нашей стандартной практики тренерский штаб объявлял список игроков за неделю до начала учебно-тренировочного сбора, — сказал Черчесов.

— Таким образом, изначально мы планировали это сделать в понедельник, 16 марта. Однако, ситуация, сложившаяся в европейском и мировом футболе, заставляет нас произвести коррективы. Национальные федерации Швеции и Молдавии уже объявили о том, что контрольные матчи с Россией пройдут 28 и 31 марта без зрителей. Каждый день мы получаем новую информацию, которая, как правило, связана с отменой или переносом отдельных игр и целых турниров из-за распространения коронавируса.

В связи с этим по согласованию с администрацией Российского футбольного союза мы решили дождаться итогов видеоконференции с участием УЕФА и 55 национальных ассоциаций, которая пройдет во вторник. Состав команды на ближайший сбор планируем объявить на следующий день, 18 марта. Список игроков молодежной сборной, которая перенесла свой сбор из Испании в Сочи, станет известен также в эти же сроки. Всю необходимую информацию о возможных изменениях в графике подготовки сборной России мы будем оперативно сообщать футболистам, клубам, болельщикам и журналистам. (Вячеслав Короткин)