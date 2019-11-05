Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную Соболева и Ахметова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не был вызван форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев. Россиянам предстоят отборочные матчи Евро-2020 с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).

— В списке два нападающих — без Соболева, которого приглашали в прошлый раз. Почему так? — вопрос тренеру.

— Смотрим, кто как себя проявляет в чемпионате, отсюда и выбор. Смолов травмирован, не играет. Чалов выступает за молодежную сборную. А Соболев после вызова не проявил себя должным образом. Играл не так, как мы ожидали.

Также Черчесов объяснил, почему после октябрьского сбора не стал приглашать полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова.

— Сегодня у него такая же ситуация, как у Соболева. На прошлом сборе не показал себя должным образом, в чемпионате тоже, — заметил тренер. (Дмитрий Зеленов)

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