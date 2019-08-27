Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матчей отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Казахстана отметил, что это абсолютно две разные команды. По его словам, он выбирал игроков конкретно под этих соперников.

— Шотландия и Казахстан — две абсолютно разные команды, поэтому нам нужны футболисты, которые будут наиболее эффективны против этих конкретных соперников, — написал Черчесов в Instagram. — Мы собираем команду, которая будет играть с Шотландией и Казахстаном, а не с кем-то другим. Нас ждут ответственные матчи, в которых нам нужно добиться результата.