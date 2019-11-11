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Станислав Черчесов: «Шансы на игру с Бельгией оценивать не будем. Главное - правильно подготовиться»

14:21
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что может помочь команде успешно сыграть против Бельгии в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Шансы на игру с Бельгией оценивать не будем, потому что нам надо подготовиться, оценить свои возможности, — цитирует Черчесова ТАСС. — Мы играем дома, против сильного соперника. Главное — правильно подготовиться. Если бы мы болельщиков не поддерживали, их бы не было, — отметил тренер, говоря об ажиотаже вокруг тренировки сборной России. — Нам сначала сказали, что хотят пригласить одну команду, я сказал: «Почему одна команда? Все должны приехать и посмотреть». Если такая возможность есть, мы всегда так делаем.

Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге.

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