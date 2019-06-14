Станислав Черчесов: "Раз нас обсуждают, значит мы интересны. Моя задача – спокойно ответить на любой вопрос"

– Вам не кажется, что призывы выпустить Чалова​ в интернете – это тот случай, когда хочется придраться к чему-то, даже если все хорошо?

– Раз нас обсуждают, значит мы интересны. Моя задача – спокойно ответить на любой вопрос. Мне-то понятно, почему – ни симпатии, ни любви, ни антипатии у меня ни к одному из игроков нет. Как бы это ни звучало – есть футболист, выполняющий определенные функции, и мое решение зависит от того, нужны в конкретной игре эти функции или нет. И ты ведь всегда видишь по игроку, который пришел в команду – насколько он готов, какую роль ему можно отвести. Да он и сам это чувствует. Невозможно сказать: ты – лидер, вперед. Так не бывает. Все идет естественным путем, не надо опережать события. В моей практике такое бывало – поторопились, потом футболист не заиграл, и все удивляются, куда он пропал. Давайте отпускать ситуацию. Сейчас Миранчуки сыграли больше игр – потому что так подсказывал ход событий и еще не было Черышева. Выпустили Антона – он забил.

У всех есть потенциал, и задача нашего тренерского штаба, в частности – потерпеть вместе с футболистом. И с Чаловым, когда все кричат: давай, давай! И с Миранчуками, которые, наоборот, не устраивают многих. Я должен спокойно делать свою работу вместе с тренерским штабом. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Черчесова