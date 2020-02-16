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Станислав Черчесов приехал на матч «Рубина» в Турции

16:00
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вместе со своим штабом приехал на товарищеский матч «Рубин» — «Славия-Мозырь», информирует пресс-служба казанцев.

«Рубин» проводит третий сбор в Турции. Он продлится до 22 февраля. В товарищеских матчах команда встретится также с «Кайратом» (19 февраля) и «Шерифом» (22 февраля).

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