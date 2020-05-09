Станислав Черчесов поздравил ветеранов с Днем Победы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поздравил ветеранов и россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

— Дорогие россияне, поздравляю вас с праздником 9 мая, — сказал Черчесов. — Этот день свят для нас. Особенно поздравляю ветеранов войны, которые эту войну прошли с честью и достоинством, выиграли ее. Понятно, в настоящее время невозможно осуществить парад, которого они достойны, но, как сказал наш президент, все будет выполнено в лучших традициях, тем более, это юбилей победы над фашизмом. Мои сердечные поздравления! Убежден, что мы справимся, тем более, в то время, когда нас задела пандемия коронавируса. Особенно это касается ветеранов, которые перенесут двойной удар сейчас. Поэтому и дома сидим, и поздравляем, как мы это умеем делать в России. И футбол скоро будет у нас на телеэкранах. Поэтому, давайте потерпим.