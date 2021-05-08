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Станислав Черчесов посетил матч «Локомотив» — «Динамо»

16:53
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил матч 29-го тура Тинькофф чемпионата России между «Локомотивом» и «Динамо». Он был замечен на трибуне.

Отметим, что эту встречу пропускает вратарь Антон Шунин.

На счету 34-летнего Шунина 10 матчей в составе сборной России. Он был основным вратарем национальной команды в последних трех матчах, которые прошли в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2022.

Локомотив — Динамо

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