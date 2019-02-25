Станислав Черчесов: "Подготовил письмо с просьбой о переносе игры "Зенита"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия 24" выразил радость по поводу выхода "Краснодара" и "Зенита" в 1/8 финала Лиги Европы. При этом он отметил, что это может создать небольшие трудности перед матчами сборной в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 с Бельгией (21 марта) и Казахстаном (24 марта).

– Здорово для нас, что "Краснодар" хорошо настроился на "Байер", – сказал Черчесов. – А что касается вылета из Кубка России, то "Ростов" его знает досконально, а "Байер" подошел снисходительно. "Ростов" понимал, что ему нужно. Возможно, не "Красндар" сыграл слабо, а "Ростов" не дал ему сыграть. Я бы не сказал, что "Краснодар" не выложился.

Мы подготовили письмо на случай, если "Зенит" не пройдет "Вильярреал" – ответный матч 14 марта. Чтобы игру чемпионата сдвинули с 17-го марта на 16-е. Чтобы у нас было больше времени на подготовку к матчу с Бельгией. Почему только "Зенит"? Да, у "Краснодара" тоже может быть такая ситуация. Но "Зенит" играет со "Спартаком", а в этих двух командах больше кандидатов в сборную. Не хотелось напрягать лигу переносом двух матчей. Могут сдвинуть или нет – я не знаю. Но свою просьбу я выразил.