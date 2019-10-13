Станислав Черчесов: «Петров после травмы просил не убирать его с поля»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Кипром (5:0) рассказал о реакции на травму защитника Сергея Петрова.

Защитник Кипра Костас Лаифис сфолил на 28-летнем Петрове на 27-й минуте встречи, за что главный арбитр матча Срджан Йованович показал ему красную карточку. Сам Петров покинул поле из-за повреждения на 37-й минуте игры. Вместо него на поле появился Вячеслав Караваев.

— Сегодня полностью сработал наш план на игру, — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ». — Хотя, конечно, мы не были уверены, что у них удалят игрока в середине первого тайма. Тем не менее с первых минут ребята играли в агрессивный, инициативный, активный футбол.

В перерыве сказали, что заданный темп надо поддерживать. Мы кое-что подсказали, в частности, как правильно расставляться, чтобы без проблем доходить до штрафной и создавать много моментов.

У нас в команде — бойцы! Петров после травмы просил не убирать его с поля. Мне жаль его, ведь он был в хорошем состоянии и совершенно заслуженно попал в состав.

В такую игру новичкам сборной легче входить, чем, например, с Шотландией. Мы дали сегодня поиграть Караваеву и Бакаеву. В первом тайме Караваев немножко неправильно располагался. В перерыве мы обратили на это внимание, и во втором Вячеслав исправил недочеты. Бакаев мог лучше исполнить некоторые эпизоды, но ему времени не хватило.

Фотография ноги Петрова после фола игрока Кипра в матче с Россией