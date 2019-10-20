Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал перенос матчей последних туров чемпионата России и отметил, что во время отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 вызывал сильнейших игроков.

Ранее сборная России обеспечила себе досрочный выход в финальную часть Евро-2020, обыграв Кипр в матче отборочного турнира (5:0).

— Если что-то решено, мы отталкиваемся от этого, — сказал Черчесов в эфире программы «После футбола» на телеканале «Матч ТВ». — 17-го в чемпионате последний матч. У нас уже план рассчитан, я могу показать на телефоне: когда собираемся, сколько дней, когда день отдыха.

Когда готовились к домашнему ЧМ, могли вызвать потенциальных кандидатов. Сейчас, когда играли за очки, нужно было вызывать сильнейших.

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