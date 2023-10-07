Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 09:00

Черчесов — о допуске юношеских сборных России: «В УЕФА к нам никогда не было негативного отношения»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «СЭ» отреагировал на допуск юношеских национальных команд до международных соревнований.

«Естественно, позитивно отнесся к этому. Идет определенная работа в кабинетах. Думаю, что в УЕФА к нам никогда не было негативного отношения — со многими общаюсь, знаю лично. С одной стороны, сделанный шаг правильный и нормальный. С другой стороны, хочется, чтобы и другим сборным открывали двери. Давайте пока этот момент переживем», — сказал Черчесов «СЭ».

Станислав Черчесов. «Думаю, что в УЕФА к нам никогда не было негативного отношения». Интервью Черчесова

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд. Позже Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.

Станислав Черчесов
Сборная России по футболу
УЕФА
0
Читайте также
«Могу только позавидовать успешности Загитовой». Траньков — о работе ведущим и тренером
Дэвид Бекхэм вынудил рассказать свою супругу Викторию, что она ездила в школу на Rolls-Royce
Во Франции сняли украинский флаг после заявлений Зеленского об Азербайджане
Источник сообщил о минировании ВСУ Кременчугской ГЭС
Россияне назвали предпочтительные города для проживания на пенсии
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Поддержавший Россию вице-президент УЕФА покинул пост главы шведского спорта
Поздняков заявил, что не видит смысла обсуждать выход из МОК
«Ожидать адекватности не приходится». ОКР объяснил бойкот Европейской олимпийской ассамблеи
Глава ОКР Поздняков назвал отношение МОК к российским атлетам «спортивным геноцидом»
Источник: ISU хочет допустить к турнирам только белорусских спортсменов
Роднина — о решении ОКР не принимать участия в заседаниях ЕОК: «Это не бойкот, это позиция»
Материалы сюжета: Сборная России в октябре 2023: матч с Камеруном в Москве
Черчесов — о составе сборной России: «Принято решение посмотреть больше кандидатов — это же не запрещается»
Черчесов — о сборной России: «Живем в непростое время, важно играть против любого оппонента»
«Думаю, что в УЕФА к нам никогда не было негативного отношения». Интервью Черчесова
Сборная Гвинеи хочет провести товарищеский матч с Россией в 2024 году
Товарищеский матч между сборными России и Камеруна рассудит бригада из Саудовской Аравии
Матч России и Кении будет учитываться в рейтинге ФИФА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черчесов — о составе сборной России: «Принято решение посмотреть больше кандидатов — это же не запрещается»
Новости
RSS RSS
Все новости