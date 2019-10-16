Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Россия 1» отметил, что следит за работой других специалистов, но избирательно нужно брать что-то для своей команды.

— Есть среди тренеров авторитеты, которые нравятся? За работой кого интересно смотреть?

— Если честно, мы не смотрим за работой кого-то одного. У кого-то одно, у кого-то другое. Стараемся все на себе все процитировать. Мода модой, но мы Россия. Надо думать, как нам это поможет или нет. Если что-то будем копировать... Если изнутри не понимаешь, почему они так делают, как все устроено, то как можно будет игроков убедить? Предлагаем исключительно то, во что сами верим.

— Почему ни разу не сказали, что мало игроков, из которых выбирать? Почему нет тех объяснений, которые нам давали поколениями?

— Надо работать и искать лучшие выходы из ситуации. Вопросы, которые перед нами стоят, надо решать. Месяцев 5-6 потребовалось, чтобы понять работу в сборной и систематизировать. Без системы невозможно чего-то добиваться.