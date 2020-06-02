Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал решение исполкома РФС возобновить сезон премьер-лиги. Матчи будут возобновлены 21 июня, на стадионы пустят 10 процентов болельщиков.

— РФС с лигой отработали на пятерку, — сказал Черчесов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — То, что футбол вернулся, это большой плюс для наших руководителей. Если бы мы сами не хотели, этого бы не получилось. И Роспотребнадзор поддержал, и правительство. Это первый шаг к нормальной жизни.

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