Станислав Черчесов — о возобновлении сезона: «РФС с РПЛ отработали на пятерку»
07:55
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал решение исполкома РФС возобновить сезон премьер-лиги. Матчи будут возобновлены 21 июня, на стадионы пустят 10 процентов болельщиков.
— РФС с лигой отработали на пятерку, — сказал Черчесов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — То, что футбол вернулся, это большой плюс для наших руководителей. Если бы мы сами не хотели, этого бы не получилось. И Роспотребнадзор поддержал, и правительство. Это первый шаг к нормальной жизни.
Тест на COVID сдал сегодня утром. Сегодня в 8:30 приехал и сдал.
Опрос
проголосовало: 3862Все опросы
Матчи РПЛ со зрителями — вы за или против?
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020 и возвращение
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...