11:32 | Футбол — Сборная России

Станислав Черчесов – о Лиге чемпионов: "Финал как финал"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о финале Лиги чемпионов, в котором "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" (2:0).

– Как вам финал, Станислав Саламович? – спросили журналисты перед тренировки сборной.

– Финал как финал, – ответил тренер и развел руки в стороны.

– Одна команда выиграла, другая проиграла, – заметил помощник Черчесова Гинтарас Стауче. (Александр Рогулев)

Подопечные Черчесова готовятся к матчам отборочного турнира к Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

 

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