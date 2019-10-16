Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Россия 1» отметил, что двери в национальную команду для Павла Мамаева и Александра Кокорина не закрыты. В сентябре игроки досрочно освободились из белгородской колонии №4, где отбывали наказание за участие в двух драках в центре Москвы.

— Для Кокорина и Мамаева двери открыты в сборную?

— На эту тему я один раз сказал. Не хотел в эту полемику вступать. Если игрок получает красную карточку, он пропускает матч и может играть. Доказывайте игрой. Но это все-таки не моя сборная, а сборная России. Меня могут убедить игрой, но надо, чтобы народ убедился. Тренерский штаб старается быть требовательным и справедливым.

Кокорин и Мамаев: 11 лет дружбы