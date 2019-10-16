Станислав Черчесов — о Кокорине и Мамаеве: «Доказывайте игрой»
01:25
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Россия 1» отметил, что двери в национальную команду для Павла Мамаева и Александра Кокорина не закрыты. В сентябре игроки досрочно освободились из белгородской колонии №4, где отбывали наказание за участие в двух драках в центре Москвы.
— Для Кокорина и Мамаева двери открыты в сборную?
— На эту тему я один раз сказал. Не хотел в эту полемику вступать. Если игрок получает красную карточку, он пропускает матч и может играть. Доказывайте игрой. Но это все-таки не моя сборная, а сборная России. Меня могут убедить игрой, но надо, чтобы народ убедился. Тренерский штаб старается быть требовательным и справедливым.
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