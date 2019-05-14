Станислав Черчесов – о Чалове: "Нападающий – зависимый игрок"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал критиковать уровень игры нападающего ЦСКА Федора Чалова, которого вызвал на матчи отборочного турнира к Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

55-летний специалист недоволен прогрессом полузащитника "Ахмата" Антона Швеца. Черчесов хочет видеть более поступательное развитие у 26-летнего хавбека.

– Некоторые говорят, что Чалова захвалили? Намекаете на то, что я виноват? Потому что вызвал в сборную и поставил на две игры, после чего его стали критиковать? Вы раньше его хвалили, мы свое мнение высказывали. Теперь вы его критикуете, мы снова мнение высказываем. У Чалова есть определенные качества. Нападающий – игрок в принципе зависимый. А Чалов в нашем понимании – в особенности. Если команда не очень качественно играет, то и у него моментов мало.

– Антон Швец относится к числу игроков, которых хотите довести до основного состава сборной? Его уже давно не было в команде.

– Оздоева тоже давно не было – с матча против Бельгии в Сочи (он прошел в марте 2017 года. – Прим. "СЭ"). Теперь он снова в сборной. Мы думали, что прогресс Швеца будет более поступательным. Но в определенный момент он перестал расти и даже сделал шаг назад. Это не может не расстраивать. Что ж, дело за ним. (Илья Андреев)

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