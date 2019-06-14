03:05 | Футбол — Сборная России

Станислав Черчесов: "Нужны аргументы, которые убедили бы всех, что 18 команд в РПЛ – это правильно"

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Эксклюзивное интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова – о матчах с Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0), воспоминаниях о чемпионате мира-2018 и возможных реформах российского футбола.
 
1 июля 2018. Москва. 1/8 финала чемпионата мира. Испания – Россия – 1:1 (3:4 по пенальти). Радость главного тренера сборной России Станислава Черчесова после гола Артема Дзюбы с пенальти.Станислав Черчесов: "Наших парней везде ждут, они собирают стадионы. Это тоже наследие ЧМ-2018"

– У вас нет ощущения, что мы недостаточно используем наследие чемпионата мира? К примеру, в Волгограде стадион нормально не загружен. "Лужники" – сколько там матчей проведут? Есть еще Саранск.

– В "Лужниках" ЦСКА играл. Мы говорили с губернаторами – в частности, в Нижнем Новгороде. Да, есть инфраструктура, но никто за них на местах команду не сделает. Значит, нужны профессиональные люди, которые знают предмет и должны сделать команду. Сейчас, кстати, обсуждается расширение РПЛ до 18 клубов.

– Ваше мнение об этом?

– Буквально перед нашей встречей обсуждали с президентом Александром Дюковым и генеральным директором Александром Алаевым ряд вопросов, в том числе и этот. Прежде всего нужны аргументы, которые убедили бы всех, что 18 команд – это правильно.

– Пока аргументов вы не видите?

– Мы можем видеть что угодно, но аргументы должны быть правильными. Нужно рассуждать не эмоциями, а конкретными фактами. Понятно – нужно больше игр, но не просто игр, а конкурентноспособных матчей. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Черчесова

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