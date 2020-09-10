Станислав Черчесов: «Нужно выиграть группу в Лиге наций, тогда мы поднимемся на качественно иной уровень»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал о влиянии паузы из-за пандемии коронавируса на команду, а также прокомментировал выступление в Лиге наций.

— Это даже не привал, а ночлег. Причем в логове медведя.

— Но сборная выглядела так, будто и не было этих 9 месяцев простоя.

— По результату — согласен. А по состоянию игроков, по взаимодействию возникли нюансы. Надеюсь, что за этот месяц ничего не ухудшится. Впереди все-таки три матча кряду.

— Никогда прежде сборная так стабильно не набирала очки против команд примерно такого же класса. Как удалось этого добиться? И как выйти на следующий уровень?

— Нужно выиграть нашу группу в Лиге наций. Вот тогда мы и поднимемся на качественно иной уровень — будем соперничать с другими сборными. А вот как поднять свой класс? Станем двигаться от матча к матчу, стараться поднять свое мастерство.

— Но как удалось поменять менталитет команды? Почему перестали терять очки тогда, когда этого делать нельзя?

— Мы отбираем соответствующих футболистов. Я бы сказал — спортсменистых. Скрупулезно готовимся к каждой встрече. Учитываем свои козыри, изучаем соперников.

Вот пример с Сербией. Она вдруг поменяла систему. Мы приспосабливались — надо было подсказывать, но потом все стало на места. Венгры играли так, как с турками, поэтому 60 c лишним минут у нас вопросов не возникало — каждый знал свой маневр. Надо поработать: если получается так, что соперники что-то нам готовят, мы должны быстрее оценивать изменения. 20-25 минут — это много. (Вячеслав Короткин, Игорь Рабинер)

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