Станислав Черчесов: «Ничего страшного, что с Данией играем в Копенгагене»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о жеребьевке домашних и гостевых матчей Евро-2020 в группе В. Наша команда проведет две встречи дома, но с Данией сыграет в гостях.

— Результаты сегодняшней жеребьевки мы восприняли как данность, — сказал Черчесов. — Фактор своих стен — важный, жребий оказался более благосклонным к датчанам, которые в отличие от нас проведут все матчи в Копенгагене. Ничего страшного, будем готовиться с учетом этого обстоятельства.

С точки зрения логистики, конечно, было бы удобнее выступать в одном месте, но, повторю, здесь выбирать не приходилось. 30 ноября в Бухаресте мы узнаем точное расписание игр и четвертого соперника по группе. Подготовка к Евро уже спланирована, осталось лишь окончательно урегулировать ряд моментов, связанных с соперниками по контрольным матчам. (Вячеслав Короткин)