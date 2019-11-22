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Станислав Черчесов: «Ничего страшного, что с Данией играем в Копенгагене»

16:05
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о жеребьевке домашних и гостевых матчей Евро-2020 в группе В. Наша команда проведет две встречи дома, но с Данией сыграет в гостях.

19&nbsp;ноября. Серравалле. Сан-Марино&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 0:5. Алексей Миранчук забил третий гол в&nbsp;матче.Главное достижение сборной России: научилась стабильно обыгрывать тех, кто слабее. Рабинер — об итогах отбора на Евро-2020 для нашей команды

— Результаты сегодняшней жеребьевки мы восприняли как данность, — сказал Черчесов. — Фактор своих стен — важный, жребий оказался более благосклонным к датчанам, которые в отличие от нас проведут все матчи в Копенгагене. Ничего страшного, будем готовиться с учетом этого обстоятельства.

С точки зрения логистики, конечно, было бы удобнее выступать в одном месте, но, повторю, здесь выбирать не приходилось. 30 ноября в Бухаресте мы узнаем точное расписание игр и четвертого соперника по группе. Подготовка к Евро уже спланирована, осталось лишь окончательно урегулировать ряд моментов, связанных с соперниками по контрольным матчам. (Вячеслав Короткин)

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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