Станислав Черчесов: «Ни с Дзюбой, ни с Соболевым не разговаривал»
18:00
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время удаленной пресс-конференции объяснил выбор футболистов, вызванных для подготовки к товарищеской игре со Швецией (8 октября), а также матчам Лиги наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).
— Вы проводили беседы с Соболевым и Дзюбой?
— Нет. Полслова не сказал ни одному, ни второму. Это их вопрос. Это тот случай, когда третий лишний. Ни с кем из них не разговаривал. (Гоша Чернов)
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