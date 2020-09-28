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Станислав Черчесов: «Ни с Дзюбой, ни с Соболевым не разговаривал»

18:00
Александр Соболев и Артем Дзюба. Фото Константин Рыбин/ РФС
Александр Соболев и Артем Дзюба. Фото Константин Рыбин/ РФС
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время удаленной пресс-конференции объяснил выбор футболистов, вызванных для подготовки к товарищеской игре со Швецией (8 октября), а также матчам Лиги наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).

Станислав Черчесов.«Гильерме играет на ноль, где ошибки? Может, я что-то другое смотрю?» Черчесов — о составе сборной России

— Вы проводили беседы с Соболевым и Дзюбой?

— Нет. Полслова не сказал ни одному, ни второму. Это их вопрос. Это тот случай, когда третий лишний. Ни с кем из них не разговаривал. (Гоша Чернов)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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