Станислав Черчесов: «Ни с Дзюбой, ни с Соболевым не разговаривал»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время удаленной пресс-конференции объяснил выбор футболистов, вызванных для подготовки к товарищеской игре со Швецией (8 октября), а также матчам Лиги наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).

— Вы проводили беседы с Соболевым и Дзюбой?

— Нет. Полслова не сказал ни одному, ни второму. Это их вопрос. Это тот случай, когда третий лишний. Ни с кем из них не разговаривал. (Гоша Чернов)