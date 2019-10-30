Станислав Черчесов: «Невозможно работать в Варшаве по тем же правилам, что и в Грозном»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «Большому Спорту» рассказал о своей тренерской философии.

— Некоторые российские спортсмены, поигравшие в зарубежных клубах, отмечают, что там дистанция между тренером и игроком короче, больше неформального общения. Вы начали тренерскую карьеру в Австрии. Сказался ли этот факт на стиле общения с игроками?

— Этот факт, конечно, сказывается. Я там выступал, общался, учился тренерскому делу. В частности, работал под руководством Йоахима Лева. Это оставило определенный отпечаток. Другое дело, что независимо от страны, на первый план выходит личность человека, именно она определяет подход к взаимоотношениям. Я всегда свободно общался с игроками. В то же время жил и играл в СССР и России, поэтому смог найти баланс: чувствую, где можно дать игрокам свободу, а где нет. У зарубежных тренеров в России, наверное, возникает некий дисбаланс из-за непонимания местных особенностей. Но это не их вина, просто данность.

— Правила, по которым живет футбол, универсальны, или меняются от страны к стране?

— Невозможно работать в Варшаве по тем же правилам, что и в Инсбруке или в Грозном. Как говорится, нельзя торговать принципами, но нужно понимать местную специфику. Когда я прихожу на новое место, первым делом спрашиваю: «Что нельзя делать?» В чужой монастырь со своим уставом не прихожу.

— Может ли игрок подойти к вам с какой-то идеей по тактике, организации тренировочного процесса?

— Всегда надо опережать ситуацию, изначально находить для футболиста наиболее комфортную позицию, где он может максимально эффективно себя проявить. У нас есть теоретические и практические занятия, ставим игроков на разные позиции, смотрим, комфортно ли они себя чувствуют. Когда мы с тренерским штабом хотим донести до игроков какие-то идеи, обсуждаем с ними ситуацию. Иногда практика показывает, что казавшаяся интересной идея не работает, в таком случае вносим коррективы. Нужен гибкий подход.

— Есть ли в сборной России совет из опытных игроков?

— Официально подобного органа нет, но как говорится, двери всегда открыты. Коллектив должен правильно понимать действия тренерского штаба, поэтому мы общаемся с футболистами. Если у них появляются вопросы — готовы ответить.