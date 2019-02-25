Станислав Черчесов: "Некоторые моменты в работе уже согласовывали с Дюковым"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал в эфире телеканала "Россия 24", каким видит сотрудничество с новым президентом РФС Александром Дюковым. По его словам, совместная работа может быть эффективной.

– Мы были знакомы с Дюковым и раньше, – сказал Черчесов. – Были встречи до выборов, ознакомительные. Теперь будут рабочие встречи, на которых будем понимать, как и куда двигаемся. Но уже согласовывали некоторые моменты по играм, кандидатам. Какие-то общие вещи, которые нужно было согласовывать. Мы старались время не терять. Может, он что-то со стороны нам подскажет. Мы открыты.

Отношения должны быть рабочие, доверительные и нацеленные на результат. Уже определенный план есть. Его надо просто подтвердить. Мы знаем о ближайших матчах. В диалоге мы решим, как нам дальше действовать. Идей много в его программе. Надо понять, как их воплотить в жизнь.