Станислав Черчесов: «Некоторые моменты в игре Баринова повторяются, нам такое не подходит»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от дебюта полузащитника Дмитрия Баринова за национальную команду .

— Баринов был готов, поэтому играл, — сказал Черчесов в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «России 24». —Если бы не был готов, не играл бы. С Шотландией он играл с первых минут, дебютировал в основе. Сначала налаживал контакт с Оздоевым, а потом они вели игру и ни у кого не возникло вопросов. Главное, чтобы он развивался. Матч с Шотландией мы еще не разбирали, но ему нужно обратить внимание на некоторые моменты. Они повторяются от игры к игре. У него некоторые моменты зафиксированы в голове, это нужно менять. Для нашего уровня такое не подходит.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира