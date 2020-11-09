Станислав Черчесов: «Не разговаривал с Дзюбой по поводу отстранения от сборной»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью пресс-службе национальной команды заявил, что лично не общался с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. Форвард был исключен из списка игроков, вызванных в сборную, после появления в сети скандального видео интимного характера с его участием.

— Мы вчера сказали, что ситуация в жизни бывает всякая. Мы постарались максимально и команду от этой ситуации отодвинуть. И Артему нужно время, чтобы как-то прийти в себя и побыть в семье. Поэтому мы и решили, что на этом сборе его не будет.

Я с ним не разговаривал. Из тренерского штаба связывались. Он изначально знал мое решение. Просил, чтобы он готовился к своей игре и достойно сыграл. Такую ситуацию надо максимально комфортно для всех сторон закрыть. Он побудет дома, и ситуация закроется.

Нам надо готовиться. Он — капитан команды. И прекрасно понимает, что мы легкомысленных решений не принимает. Он будет сейчас спокойно готовиться. Ситуация подскажет наши дальнейшие действия.