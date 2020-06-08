Станислав Черчесов: «Не исключаю, что Смолов задержится в Испании»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что нападающий Федор Смолов может задержаться в Испании. Российский форвард зимой перебрался в «Сельту» на правах аренды.

— Я тоже читал про Дзюбу и Миранчука, но мне нечего вам сказать по этой теме: комментировать слухи — не моя работа, — цитирует «Деловой Петербург» Черчесова. — Что касается Смолова, то не исключаю, что он задержится в Испании, если ярко проявит себе при возобновлении чемпионата Испании. Мы помним, что он забил гол за «Сельту» в ворота самого «Реала», но ему, конечно, нужно больше игровой практики. Федор переехал в Испанию практически прямиком с предсезонных сборов «Локомотива», так что ему объективно было трудно на тот момент. Потом случился коронавирус. Ближайшие 2 месяца будут для него важными. При этом, конечно, надо учитывать, что у «Локомотива» теперь новый главный тренер, который может и настоять на возвращении Смолова. Но это все клубные дела самого Федора, а сборную России интересует, чтобы у него было как можно больше игровой практики, будь то Испания или Россия.