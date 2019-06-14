Станислав Черчесов: "Написать книгу о ЧМ? Надо писать правду. Не знаю, насколько был правдив Далич"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил пресс-конференцию, посвященную выходу книги коллеги из национальной команды Хорватии Златко Далича "Россия нашей мечты". По словам специалиста, он пока не готов сам написать книгу.

- Как отмечали успех на ЧМ, была ли задача выйти в финал? И не планируете ли тоже написать книгу о том, что было на турнире?

- Мы после игры прилетели в Москву, поехали на базу. На следующий день провели собрание, был монолог минут на 10-15, потом поехали на встречу с болельщиками на Воробьевы горы. Задача? Не раз говорил, что мы хотели попасть в финал. На «должны играть в финале» мы еще не готовы, а желание есть.

Написать книгу о ЧМ? Надо писать правду. Не знаю, насколько был правдив мой коллега, как много он соврал. На правду каждый смотрит по-разному, можно кого-то задеть. Я еще молод для книг. А Далич, хоть и моложе, созрел. (Юлия Яковлева)

Сборная России на ЧМ-2018 дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, пенальти 2:4). Хорваты вышли в финал, где проиграли Франции (2:4).