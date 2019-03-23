Станислав Черчесов: "Нам легче играть с командами, которые ниже классом"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал предстоящий матч со сборной Казахстана. В воскресенье российская сборная сыграет в Нур-Султане с командой Казахстана в рамках отборочного турнира Евро-2020.

– Удивились результату казахстанцев с командой Шотландии?

– Нам удивляться нечему. Мы восприняли результат как результат. Знаю, что у команды новый тренер, мы с ним играли кода-то друг против друга. Мы знали, что Казахстан – мобильная команда, футболисты, которые умеют и любят играть.

– Будете менять игру? Говорят, она примитивная, критикуют.

– Если у тебя есть игроки определенного качества, надо использовать. Одни критикуют, другие хвалят. Мы сделаем все возможное, чтобы

– С Дзюбой разговаривали по поводу того, что он не забивает?

– Нет.

– Вам легче играть с командами, которые играют с акцентированным нападающим или с "ложной девяткой"?

– Нам легче играть с командами, которые ниже нас классом. И не важно, по какой схеме они играют.

– Почему у вас играет вратарь-легионер? Неужели на родине Яшина нет хорошего вратаря?

– Мне часто задают этот вопрос. Если юридически футболист может играть за сборную, значит, он россиянин. Гильерме говорить чуть лучше, чем я по-казахски. У нас нет никакого дискомфорта в коллективе. Скорее становится некомфортно, когда вы такие вопросы задаете. У вас тоже играет Меркель, казахский немец. (Александр Рогулев)​