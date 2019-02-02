Станислав Черчесов награжден в Германии Саксонским Орденом Святого Георгия

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов награжден Саксонским Орденом Святого Георгия, информирует официальный сайт РФС.

Награждение российского специалиста состоялось в Дрездене (Германия) на специальном мероприятии, на котором вручались награды известным деятелям политики, культуры и спорта.

"Орден благодарности" был вручен Черчесову за заслуги на чемпионате мира 2018 года.

Стоит добавить, что наряду с Черчесовым аналогичные награды получили такие известные люди, как актер Ален Делон, принц Монако Альбер. В 2009 году Орден был вручен президенту России Владимиру Путину.

– Получить для меня столь высокую награду – большая честь, – отметил Черчесов. – Я играл в Дрездене и поэтому слышал об этой премии, которую вручают представители правительства Саксонии. Благодарю организаторов за столь высокую оценку моих заслуг в работе со сборной России на домашнем Чемпионате мира. Но вместе с тем расцениваю эту награду как признание всей нашей страны за блестящую организацию Чемпионата мира по футболу и сборной России – за яркое выступление на этом крупном турнире.