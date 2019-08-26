Станислав Черчесов: «Мыслей вызвать Соболева не было. Всему свое время»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал отсутствие в составе национальной команды лучшего бомбардира чемпионата России, форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева.

— Вы часто вызываете игроков для того, чтобы познакомиться. Не было мысли вызвать Соболева?

— Нет. Потому что всему свое время. Человек только-только начал проявлять свои качества. Надеемся, что это продолжится. Выше уже объяснил, почему вызван Комличенко: для того, чтобы показать определенную значимость для нас. Посмотрим, как он себя проявит в этот раз.

— У Дзюбы был день рождения. Поздравили? Подарили ему что-нибудь?

— Ничего не подарил кроме вызова. Отправил ему смс, поздравил. Это стандартная традиция у нас в команде, поздравляем через сообщения.

— Известно, что Дзюба хочет играть в Англии. У него будет особенный настрой в Глазго?

— Не думаю, что это будет дополнительным мотивационным моментом. У нас ответственный матч, он — капитан команды, поэтому должен отбросить личное в сторону. (Александр Рогулев)

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