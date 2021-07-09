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Станислав Черчесов: «Меня не увольняли, расстались на комфортных условиях для РФС»

10:16
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Станислав Черчесов в интервью «РИА Новости» рассказал про свой уход с поста главного тренера сборной России. По его словам, решение принято совместно, об увольнении речи не идет и расстаются они с РФС на комфортных для организации условиях.

Йоахим Лев, Андре Виллаш-Боаш, Доменико Тедеско (слева направо).Кто сменит Черчесова. Варианты для сборной России

— Станислав Саламович, как прошел первый день после увольнения?

— И вы туда же? Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте, всё, о чем мы договаривались — всё было выполнено. Мы пообщались вчера, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться, я пожелал удачи новому тренерскому штабу, чтобы когда он появится, они смогли выполнить задачу выхода в финальную часть чемпионата мира.

— Расстались нормально?

— Мы абсолютно нормально поговорили, пожали друг другу руки и договорились, что на комфортных для РФС условиях мы этот вопрос закрываем. Для этого я сейчас еду в РФС.

— Возможна ситуация, что вопросы эти закрыть сегодня не сможете?

— Два дня назад я написал заявление на отпуск, поэтому в таком случае поеду отдыхать и ждать, когда в рабочем порядке эти вопросы закроют.

— Отпуск дома?

— Да, поеду домой, в Осетию.

Напомним, Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, что является лучшим результатом в ее истории. В 1/4 Россия по пенальти проиграла Хорватии.

В групповом турнире Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира 21 июня разгромно уступила Дании (1:4) и заняла четвертое место в группе, не сумев выйти в плей-офф.

В отборочном турнире ЧМ-2022 после трех матчей команда делит первое место с Хорватией (по шесть очков).

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210709/cherchesov-1740555955.html

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