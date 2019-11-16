Станислав Черчесов: «Лучше против Бельгии вообще не играть...»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение от Бельгии в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:4).

— Сегодня вы владели мячом 55 процентов времени. Обычно в матчах с Бельгией все бывает по-другому. Впервые за долгое время бельгийцы владели меньше. Не лучше ли в матче с Бельгией отдать мяч? — вопрос от бельгийского журналиста.

— Это вас коллега Мартинес попросил задать вопрос? Мы ведь и в одной группе скорее всего сыграем! Если я сейчас все расскажу, то будет неинтересно. Лучше против Бельгии вообще не играть! Вообще для матчей против топ-соперников нужна определенная физическая готовность. Такая, например, какая была на чемпионате мира. Мы еще изучим цифры, думаю, что показатели сейчас еще чуть ниже, чем нужно.

— Как оцените выход Зелимхана Бакаева? Не маловато ли ему давали передач?

— Бакаев вышел активно, слева было много действий. Не думаю, что был перекос на правый фланг.

— За оставшиеся месяцы мастерство российских игроков не вырастет. В чем кроме физической готовности нужно прибавить, чтобы победить на чемпионате Европе?

— Могу ответить только за то, что я сказал. Только каждый поймет опять по-своему. Есть чемпионат Европы, куда все команды приедут играть. И мы тоже. Хотим себя проявить максимально и побороться за кубок — я так сказал. Что будет через полгода, сказать трудно. 30 ноября в Бухаресте будет жеребьевка, узнаем конкретных соперников. Правильно оценить. И строить под них команду и подбирать игроков. Лукавить не хочется.

— Как вам поддержка болельщиков в Петербурге?

— Мы не первый раз здесь играем. Были матчи на Кубке конфедераций и на чемпионате мира. Так что все знакомо. Нам тут нравится. (Дмитрий Зеленов)

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