Станислав Черчесов: "Кудряшов – свободный агент. Может, поэтому так хорошо играл?"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча отборочного раунда Евро-2020 с Кипром​ (1:0) прокомментировал игру защитника Федора Кудряшова.

– Федор – ответственный, серьезный парень. В Турции он очень раскрепостился. Он проводит великолепный сезон, это игрок, который дает результат, – цитирует Черчесова пресс-служба РФС.

Говорят, что это дефицитная позиция в России. Но он свободный агент, и почему-то никто пока не обратился к нему. Может, поэтому так хорошо играл?!

Вторую половину сезона 32-летний Кудряшов провел в "Истанбуле"​. На его счету 8 матчей и 1 забитый гол за турецкий клуб.

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