Станислав Черчесов: «Когда устану от сборной? Может, вы уже устали от меня?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, настанет ли момент когда он устанет от работы в национальной команде.

— Может, вы уже устали от меня, раз такие вопросы задаете? Мы родом из Советского Союза — надо задачи решать, а не вопросами задаваться, — сказал Черчесова. — Необходимо давать результат.

— Как долго позволяете себе отдохнуть после матчей сборной? Когда возвращаетесь к работе?

— Игра закончилась — полетели с тренером вратарей Гинтарасом Стауче в Варшаву на симпозиум Альянса европейской ассоциации футбольных тренеров (AEFCA. — Прим. «СЭ»). Вечером следующего дня отправился в Москву, и на утро уже был в РФС. И так все дни — пока не было после октябрьских матчей ни одного выходного. Сборная вышла на чемпионат Европы — интерес повысился, поэтому дали несколько интервью на телевидении — программам Владимира Соловьева, Ильи Казакова, Георгия Черданцева, вот сейчас с вами общаюсь. Далее — без обид, пока закрываемся и спокойно трудимся дальше. (Дмитрий Симонов, Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Станислава Черчесова — здесь