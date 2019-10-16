Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Станислав Черчесов: «Ко всем игрокам относимся одинаково. Готов — вперед»

01:14
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Россия 1» отметил, что главное оставаться с открытыми глазами.

— Как удалось из миллионеров, испорченных деньгами и славой ребят, превратить в настоящую команду?

— Они нормальные ребята, которые любят свою страну. Миллионеры, не миллионеры — это уходит на второй план. Естественный отбор никто не отменял.

— Чем эта сборная отличается завоевала сердца на ЧМ, но разочаровала вас?

— Разочаровала не меня, а разочаровались мы. Раз это случилось, надо задуматься и какие-то вещи поменять. Самое главное быть с открытыми глазами и видеть, кто как прибавляет. Разумеется, какие-то моменты мы упускаем. Ко всем относимся одинаково. Готов — вперед.

Опрос

проголосовало: 7135
Все опросы
Какая сборная России по футболу — лучшая в истории?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019 - на Евро-2020!
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир