Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Россия 1» отметил, что главное оставаться с открытыми глазами.

— Как удалось из миллионеров, испорченных деньгами и славой ребят, превратить в настоящую команду?

— Они нормальные ребята, которые любят свою страну. Миллионеры, не миллионеры — это уходит на второй план. Естественный отбор никто не отменял.

— Чем эта сборная отличается завоевала сердца на ЧМ, но разочаровала вас?

— Разочаровала не меня, а разочаровались мы. Раз это случилось, надо задуматься и какие-то вещи поменять. Самое главное быть с открытыми глазами и видеть, кто как прибавляет. Разумеется, какие-то моменты мы упускаем. Ко всем относимся одинаково. Готов — вперед.