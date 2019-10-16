Станислав Черчесов: «Ко всем игрокам относимся одинаково. Готов — вперед»
01:14
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Россия 1» отметил, что главное оставаться с открытыми глазами.
— Как удалось из миллионеров, испорченных деньгами и славой ребят, превратить в настоящую команду?
— Они нормальные ребята, которые любят свою страну. Миллионеры, не миллионеры — это уходит на второй план. Естественный отбор никто не отменял.
— Чем эта сборная отличается завоевала сердца на ЧМ, но разочаровала вас?
— Разочаровала не меня, а разочаровались мы. Раз это случилось, надо задуматься и какие-то вещи поменять. Самое главное быть с открытыми глазами и видеть, кто как прибавляет. Разумеется, какие-то моменты мы упускаем. Ко всем относимся одинаково. Готов — вперед.
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