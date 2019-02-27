Станислав Черчесов: "Как-то хочется все забыть. Надо идти к новым вершинам"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который получил премию "Серебряная лань" от Федерации спортивных журналистов России, рад, что получил награду и намерен двигаться к новым вершинам, передает телеканал "360".

Напомним, что в 2018 году на домашнем чемпионате мира сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

– Если оглядываться назад, то хочется смотреть вперед. У нас скоро следующие игры отборочного цикла чемпионата Европы. Как-то хочется все забыть, потому что в спорте не бывает вчера и надо идти к новым вершинам. Мы рады, что нас по достоинству оценили. Планка поднята, и теперь только вперед. От всей команды огромное спасибо! – цитирует Черчесова телеканал "360".

Среди спортсменов лауреатами "Серебряной лани" стали лыжник Александр Большунов, гимнаст Артур Далалоян, хоккеист Павел Дацюк, футболист Артем Дзюба, фигуристка Алина Загитова, пловец Климент Колесников, легкоатлетка Мария Ласицкене, борец Абдулрашид Садулаев, велогонщица Дарья Шмелева и лыжница и биатлонистка Екатерина Румянцева, выступающая в паралимпийском спорте.

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