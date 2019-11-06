Станислав Черчесов: «Из «Баварии» пока не звонили»
19:26
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не получал предложение возглавить «Баварию».
— Вы очень хорошо говорите по-немецки. Из «Баварии» вам не звонили?
— Нет ... пока нет, — цитирует Черчесова Polsat Sport.
3 ноября главный тренер «Баварии» Нико Ковач покинул клуб после поражения в матче 10-го тура бундеслиги против «Айнтрахта» (1:5). И.о. тренера назначен Ханс-Дитер Флик.
«Бавария» занимает 4-е место в турнирной таблице бундеслиги, имея в активе 18 очков.
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