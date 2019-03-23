Станислав Черчесов: "Головин сам знает, что совершил глупость, накачек не было"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поступок Александра Головина в матче с командой Бельгии. Из-за удаления полузащитнику придется пропустить встречу с казахстанцами.

В воскресенье российская сборная сыграет в Нур-Султане с командой Казахстана в рамках отборочного турнира Евро-2020.

– Головин не сыграет, кем его замените?

– Мы не общались после игры, пообщались только сегодня. Он понимает, что совершил глупость. Никаких накачек не было. Пора взрослеть и готовиться к следующим сборам. Он определенного уровня игрок, выполняет нестандартную роль. Но его не будем, мы исходим из этого. (Александр Рогулев)​