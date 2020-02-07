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Станислав Черчесов: «Головин имеет определенный статус в «Монако»

00:35
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который вместе со своими помощниками побывал в Дохе на Кубке «Париматч Премьер», дал эксклюзивное интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что у полузащитника Александра Головина в «Монако» все складывается достаточно благоприятно.

— «Монако», кстати, снова лихорадит. Как вам Головин в этой обстановке?

— Рабочие моменты. А заметили, что он в кубковом матче с «Сент-Этьеном» вышел под десятым номером? Я тут переключал каналы и сначала даже не понял. В чемпионате под 17-м, а тут раз — и «десятка». Саша уже имеет там определенный статус. Пусть и дальше прибавляет. (Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Черчесова читайте — здесь

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