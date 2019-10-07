Станислав Черчесов: «Главное, чтобы у «Спартака» был тренер — неважно, иностранец или нет»
13:14
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о тренерском вопросе в «Спартаке». Ранее покинул команду Олег Кононов. На правах и.о. командой руководит Сергей Кузнецов.
— Вам как тренеру сборной важно, чтобы «Спартак» возглавил россиянин или иностранец?
— Это не принципиально. Главное, чтобы был тренер, чтобы он давал результат и игроки в сборную приезжали готовые. (Дмитрий Гирин)
«Спартак» занимает 12-е место в чемпионате России, имея в активе 14 очков.
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