Станислав Черчесов: «Фернандес свою работу сделал»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов был в превосходном настроении после победы над Казахстаном (1:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 и ответил на все вопросы.

— Ожидали такого упорного сопротивления от Казахстана?

— Ожидал. Если бы не ожидал, были бы большие проблемы у нас. Кстати, а кроты где ваши? Читал, что кроты на стадионе завелись. Где они?

— Что с Фернандесом? Он там на 70-й минуте получил повреждение. Мог продолжить игру, да?

— Он должен был продолжить игру. Свою работу сделал. Нельзя было время терять. Надо было переламывать игру.

— Две игры получились непростыми. Общий итог?

— Сегодня мы даже играли на больших скоростях, чем с Шотландией... Я понимаю, что вы лучше меня многое понимаете, но тем не менее. Чисто арифметически оценим игры на пять баллов, так как взяли шесть очков. Игру с Шотландией еще не разбирали, все потом. Работа тренера сборной заключается в другом. Мы победили, но через день ребята все забудут, а через месяц они вообще все забудут. Это в клубе можно сегодня выходной, а завтра переговорили и показали. Через пару месяцев футболисты забудут, с кем играли и что натворили. Интересная работа тренера. Профессия одна. А клуб и сборная — разные истории.

— Два Миранчука будут играть в сборной?

— Клуб — одна история, сборная — другая. Шанс дается, его надо правильно использовать. Когда они вдвоем — we will see (мы посмотрим — прим. «СЭ»). (Дмитрий Зеленов)

