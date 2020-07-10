Станислав Черчесов: «Фамилии Яшина, Понедельника, Метревели и других легендарных футболистов знает весь мир»

В пятницу, 10 июля, исполнилось 60 лет с момента завоевания сборной СССР золотых медалей первого в истории чемпионата Европы по футболу.

В связи с этим сегодня и завтра в Сочи проходят юбилейные торжественные мероприятия, связанные с грандиозным для нашей страны событием. Российский футбольный союз на них представляют главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов, советники президента РФС Алексей Смертин и Александр Зорков.

— Фамилии Яшина, Понедельника, Метревели и других легендарных футболистов знает весь мир. Выиграв чемпионат Европы в 1960 году, они вписали свои имена не только в историю нашей страны, но и мирового футбола, — приводит слова Черчесова сайт РФС. — В экспозиции музея Олимпийской славы «Юг Спорт» сегодня представлен золотой мяч Льва Яшина 1963 года, и это лишний раз подтверждает масштаб этого великого вратаря. Ведь до сих пор ни одному голкиперу повторить этот успех. В настоящее время сборная России по футболу является автоматическим преемником сборной СССР. Мы будем помнить историю и тех футболистов и тренеров, которые 60 лет назад завоевали самый главный европейский трофей.